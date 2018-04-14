Женщину из Жигулевска задержали за кражу сережек у подруги

В Жигулевске 31-летнюю безработную ранее судимую местную жительницу задержали по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, хозяйка квартиры в общежитии на ул. Никитина общалась со знакомой на кухне. А когда женщина отвлеклась, гостья забрала из стоявшей на столе шкатулки золотые сережки стоимостью 3 тыс. рублей. Потерпевшая заметила пропажу через несколько дней и обратилась к правоохранителям.

Подозреваемая признала вину. Похищенным она не успела распорядиться, украшения вернут владелице.