В Самаре при тушении пожара в квартире из дома эвакуировано восемь человек

В воскресенье,15 апреля, в 10:04 в пожарную охрану поступила информация о возгорании домашних вещей в квартире дома по ул. Алма-Атинской в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. В тушении участвовали 11 человек, которые, используя четыре спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 10:22.

В чрезвычайном ведомстве корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что при тушении из дома было эвакуировано восемь человек. Данных о пострадавших нет.

Причины возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.