В середине недели в Самарской области пройдут дожди

Во второй декаде апреля средняя температура воздуха ожидается около средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 16 апреля, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит +9… +14°C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Во вторник, 17 апреля, также ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +3… -2°C, днем +12… +17°C. Ветер неустойчивый слабый.

В среду, 18 апреля, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится от +6 до + 1°C. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит +9… +14°C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В четверг, 19 апреля, в большинстве районов также пройдет небольшой и умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха составит +2… +7°C, днем +9… +14°C. Ветер северо-западный 7-12 м/с.