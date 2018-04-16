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Суды Происшествия

Прокусившую полицейскому руку жительницу Самары приговорили к штрафу

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Красноглинского районного суда, вынесенный Т. Капустиной, которую признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей — ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщили в суде.

Как следует из приговора, от действий Капустиной пострадал старший лейтенант из четвертого мобильного взвода полка ППС полиции УМВД России по Самаре, пришедший с двумя коллегами-сержантами в подъезд, где нетрезвая Капустина нарушала общественный порядок. Представившись, полицейские предложили женщине проехать в наркологический, но самарчанка отказалась, и правоохранители препроводили ее до служебной машины. Капустина, понимая, что имеет дело с находящимися при исполнении полицейскими, укусила старшего лейтенанта за правую руку, в область тыльной части кисти.

В результате стражу порядка была причинена физическая боль и, согласно заключению эксперта, шесть ссадин и две раны на правой кисти. Вреда здоровью полицейского это не причинило, но в отношении Капустиной возбудили уголовное дело.

Во время следствия женщина находилась под подпиской о невыезде. При ознакомлении с материалами дела она полностью признала вины и заявила ходатайство о вынесении приговора в особом порядке.

Суд ее ходатайство удовлетворил и, учитывая все обстоятельства дела и данные о личности подсудимой, признал ее виновной и приговорил к штрафу 20 тыс. рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:40 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:27 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:06 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе

денис зубков 08 марта 2018 06:55 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!

денис зубков 08 марта 2018 06:49 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?

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