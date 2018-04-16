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Общество

В ТЦ "Амбар" эвакуировали людей, у здания много пожарных машин

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 16 апреля в ТЦ "Амбар" прошла эвакуация, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На размещенных свидетелями видеороликах зафиксировано прибытие к торговому центру нескольких пожарных машин, в том числе автолестницы. Десятки людей вышли из здания и наблюдают за действиями пожарных.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в ТЦ проводили учения, которые сейчас уже закончились.

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