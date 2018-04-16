В ТЦ "Амбар" эвакуировали людей, у здания много пожарных машин

Днем 16 апреля в ТЦ "Амбар" прошла эвакуация, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На размещенных свидетелями видеороликах зафиксировано прибытие к торговому центру нескольких пожарных машин, в том числе автолестницы. Десятки людей вышли из здания и наблюдают за действиями пожарных.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в ТЦ проводили учения, которые сейчас уже закончились.
Последние комментарии
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.