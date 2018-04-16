В ТЦ "Амбар" эвакуировали людей, у здания много пожарных машин

Днем 16 апреля в ТЦ "Амбар" прошла эвакуация, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На размещенных свидетелями видеороликах зафиксировано прибытие к торговому центру нескольких пожарных машин, в том числе автолестницы. Десятки людей вышли из здания и наблюдают за действиями пожарных.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в ТЦ проводили учения, которые сейчас уже закончились.