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Суды Происшествия

Лучший участковый региона, пойманный на взятке, получил условный срок

НЕФТЕГОРСК. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Нефтегорском районном суде вынесли приговор бывшему полицейскому Александру Вельматкину.

В 2016 г. его называли лучшим участковым Самарской области, а в 2017 г. задержали с поличным при получении 50 тыс. руб. от предпринимателя.

Напомним, Александр Вельматкин служил участковым в с. Утевка Нефтегорского района и благодаря хорошим показателям по службе два года подряд выдвигался на конкурс "Народный участковый" - в 2016 и 2017 годах. Поехать на финал конкурса в Москву в 2017 г. ему не удалось - задержание полицейского произошло за пару дней до его предполагаемого отъезда.

В основу дела легла проверка магазина ООО "Светлана " в с. Дмитриевка. По версии следствия, 23 октября 2017 г. участковый явился туда без всяких законных оснований, осмотрел торговый зал и склад, потребовал у хозяев учредительные и правоустанавливающие документы, после чего намекнул, что его проверка повлечет за проблемы для бизнеса, если только ему не заплатят за лояльность. Передача денег состоялась 15 ноября в машине Вельматкина, после чего полицейский был задержан.
В отношении стража порядка возбудили уголовное дело и уволили его по дискредитирующим обстоятельствам.

Интересно, что действия Вельматкина в итоге квалифицировали не как взяточничество, а по статьям "Покушение на мошенничество" и "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности".

Уже в феврале 2018 г. уголовное дело передали на рассмотрение в суд, где Александр Вельматкин полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

Так и сделали: всего за пару заседаний все решилось, экс-участковый вновь заявил о полном признании вины, а гособвинение в ответ не стало настаивать на его реальном заключении, предложив ограничиться условным сроком, штрафом и запретом занимать определенные должности.

Как сообщили в пресс-службе Нефтегорского районного суда, Александр Вельматкин в итоге признан виновным по обеим статьям и приговорен к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком один год. Также его обязали выплатить штраф 10 тыс. руб. и запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных органах, государственных органах и органах местного самоуправления.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:40 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:27 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:06 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе

денис зубков 08 марта 2018 06:55 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!

денис зубков 08 марта 2018 06:49 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?

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