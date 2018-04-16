В Самаре под колесами электрички погибла женщина

В понедельник, 16 апреля, в 10:40, на 12 км третьего пикета перегона Средневолжская — Козелковская под электропоезд № 6023 Самара — Курумоч попала женщина пенсионного возраста, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

По предварительным данным прокуратуры, женщина переходила железнодорожные пути в не предназначенном для перехода месте неподалеку от станции "Ягодное". Машинист сигналил и экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия. По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура ведет надзорную проверку.