В Самаре под колесами электрички погибла женщина

В понедельник, 16 апреля, в 10:40, на 12 км третьего пикета перегона Средневолжская — Козелковская под электропоезд № 6023 Самара — Курумоч попала женщина пенсионного возраста, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
По предварительным данным прокуратуры, женщина переходила железнодорожные пути в не предназначенном для перехода месте неподалеку от станции "Ягодное". Машинист сигналил и экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.
Женщина скончалась на месте происшествия.
По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура ведет надзорную проверку.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей