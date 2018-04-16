В Новокуйбышевске прошел большой Пасхальный концерт "Пасха радость нам несет"

В Новокуйбышевском "Дворце культуры" 12 апреля прошел большой Пасхальный концерт "Пасха радость нам несет", в котором приняли участие коллективы города, сообщает пресс-служба ДК.

В программе прозвучала православная духовная музыка в исполнении хоровой капеллы "Аура" и сводного хора музыкальной школы искусств. Принял участие в концерте также городской педагогический инструментальный ансамбль и вокальный просветительский ансамбль "Единение", в исполнении коллективов прозвучали русские народные произведения и музыка русских, советских композиторов.

Участниками Пасхального концерта стали: ансамбль народной песни "Соловейко", ансамбль песни и танца "Россияне", ансамбль бального танца "Версия", ансамбль эстрадного танца "Импульс", солисты — Арефьева Мария и Токарев Артем.

Большим Пасхальным концертом завершился цикл "Пасхальная седмица", в рамках которого на протяжении недели в городе проходили праздничные концерты.