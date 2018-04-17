В доме с. Выселки под Тольятти обнаружены тела мужчины и женщины

В воскресенье, 15 апреля, около 12 часов дня, по предварительным данным, в доме на ул. Мира в с. Выселки Ставропольского района были обнаружены тела мужчины в возрасте около 41 года и женщины, которой примерно 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Сейчас причины смерти людей устанавливаются. По словам очевидцев, на месте происшествия работали полицейские и представители газовой службы в специальном снаряжении. Предположительно, люди могли погибнуть в результате отравления бытовым газом.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей