В доме с. Выселки под Тольятти обнаружены тела мужчины и женщины

В воскресенье, 15 апреля, около 12 часов дня, по предварительным данным, в доме на ул. Мира в с. Выселки Ставропольского района были обнаружены тела мужчины в возрасте около 41 года и женщины, которой примерно 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Сейчас причины смерти людей устанавливаются. По словам очевидцев, на месте происшествия работали полицейские и представители газовой службы в специальном снаряжении. Предположительно, люди могли погибнуть в результате отравления бытовым газом.