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Общество

"Дом.ru" и Amediateka приглашают в "Мир Дикого Запада"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 апреля в 30 городах, включая Самару, пройдет закрытый показ одного из самых популярных телевизионных сериалов "Мир Дикого Запада". Уникальную возможность в числе первых увидеть старт 2-го сезона на большом экране подарят телеком-оператор "Дом.ru" и онлайн-сервис Amediateka.

В Самаре показ соберет гостей в кинотеатре "Киномакс" (начало — в 19:00). Зрители станут участниками развлекательной программы, креативной фотосессии и розыгрыша подарков, после чего вновь попадут в тематический парк развлечений "Мир Дикого Запада". Вход на развлекательную программу свободный, на показ — только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно выиграть в онлайн-викторине, которая пройдет в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте" или в дополнительных розыгрышах партнеров — кинотеатра "Киномакс", информационного портала Волга Ньюс и радиостанции LoveRadio. Стать участником розыгрыша "Дом.ru" может любой пользователь, а подписчики сервиса Amediateka в сети оператора смогут получить специальные места. Итоги будут подводиться ежедневно до 20 апреля.

"Мир Дикого Запада" — один из флагманских проектов канала HBO, которому прочат статус новой "Игры престолов". Главные роли в сериале исполняют звезда "Настоящей крови" Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт из "Голодных игр", а также Эд Харрис и Тэнди Ньютон. Шоураннерами "Мира Дикого Запада" стали Джонатан Нолан (брат Кристофера Нолана и сценарист "Интерстеллара") и его жена Лиза Джой. Исполнительным продюсером сериала выступил Джей Джей Абрамс. Вместе они создали масштабную и умную фантастику, в которой соединились небанальные размышления об искусственном интеллекте, философия, отсылки к вестернам, видеоиграм (среди консультантов "Мира Дикого Запада" были люди, работавшие над франшизами Grand Theft Auto и Red Dead Redemption), а также классической культуре (от "Витрувианского человека" Леонардо Да Винчи до "Алисы в стране чудес" Льюис Кэрролла). Отдельного внимания заслуживает музыка Рамина Джавади ("Игра престолов"). Специально для сериала он придумал собственные аранжировки знаковых рок-песен — от "Paint It Black" The Rolling Stones до "No Surprises" Radiohead.

Во втором сезоне парк больше не принадлежит людям, теперь его хозяева — андроиды. Роберт Форд (Энтони Хопкинс) мертв, а власть в руках Долорес (Эван Рэйчел Вуд). Второй сезон "Мира Дикого Запада", получивший подзаголовок "Дверь", обещает новые загадки и локации (как минимум — Японскую секцию, но HBO намекает на еще четыре парка). Должны вернуться Человек в черном (Эд Харрис), Уильям (Джимми Симпсон), Эшли Стаббс (Люк Хемсворт) и множество других героев, судьба которых осталась непроясненной в финале первого сезона.

"Уже несколько лет "Дом.ru" в партнерстве с мировыми и российскими компаниями организует премьерные кинопоказы ожидаемых фильмов и сериалов и погружает своих клиентов в миры, созданные лучшими режиссерами и актерами, знакомит с новинками мировой киноиндустрии. Мы уверены, что зрители оценят первую серию нового сезона "Мира Дикого Запада" и продолжат смотреть сериал в онлайн-сервисе "Amediateka", — отмечает директор самарского филиала "Дом.ru" Алексей Огарков.

Все клиенты "Дом.ru" могут получить доступ к онлайн-сервису за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры в переводе любимых студий одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке "Дом.ru TV", в мобильном приложении "Дом.ruTV" или на сайте http://tv.domru.ru.

Информационным партнером показа выступает ведущий российский портал о кино "КиноПоиск".

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