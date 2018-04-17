16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Агрохолдинг "Зерно Жизни" приступил к весенне-полевым работам "Медгард" подготовил оздоровительные "горящие туры" Свои знаменитые куличи Самарский БКК печет из муки "Зерна Жизни" Садоводы предприятия "Сургутское" взялись за обрезку яблонь по-крупному СИНКО развивает садоводческое предприятие "Сургутское"

ГК СИНКО: генерация пользы

Агрохолдинг "Зерно Жизни" приступил к весенне-полевым работам

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати

Первыми вышли в поле механизаторы СХП "Лозовское" (Кинель-Черкасский район). Проработав все выходные, они внесли удобрения почти на половину площадей с озимыми: 597 га из 1 393 га. Также приступило к работам СХП "Кармала" (Кошкинский район): внесены удобрения на 46 га из 1 424 га.

На фото озимые СХП "Кармала" На фото озимые СХП "Кармала"
Фото: предоставлено ООО "Зерно Жизни"

Остальные предприятия агрохолдинга "Зерно Жизни" (ГК СИНКО) со дня на день готовы приступить к первым весенне-полевым работам: внесению удобрений на посевы озимых. Пока на полях еще много снега, но уже есть широкие проталины, где озимые открылись, и можно определить их состояние. По словам руководителя сельхознаправления по Кошкинскому району Анатолия Козлова, озимые живые, без плесени и повреждений. Очень удобно вносить удобрения по так называемому "черепку", когда по ночным заморозкам техника может выйти в поле не увязая. А днем в плюсовую температуру удобрения напрямую уходят в почву вместе с влагой. Посмотрим, позволит ли погода сработать таким образом в ближайшие дни.

Гид потребителя

Фото на сайте

СИНКО вырастила 1.5 миллиона тонн за 16 лет

СИНКО вырастила 1.5 миллиона тонн за 16 лет

Группа компаний СИНКО отметила 25-летие своей работы

Группа компаний СИНКО отметила 25-летие своей работы

История ГК СИНКО в ретроспективе ее рекламы

История ГК СИНКО в ретроспективе ее рекламы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6