30 тыс. самарцев приняли участие в Гагаринском субботнике

В понедельник, 16 апреля, в администрации Самары под председательством главы города Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, на котором подвели итоги Гагаринского субботника.
Ежегодно в рамках месячника по благоустройству проводится серия общегородских субботников, первый из которых — Гагаринский, приуроченный ко Дню космонавтики. В этот день жители города очищали городские улицы и общественные пространства от мусора, проводили опиловку деревьев, покраску ограждений, урн и световых опор.
Общими усилиями самарцам удалось собрать 5 224 кв. м мусора. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрея Семенова, в уборке территорий были задействованы 30 тыс. человек и 516 единиц техники.
Говоря о ходе месячника, глава Самары Елена Лапушкина поручила нарастить темпы работ по восстановлению тротуарной плитки и асфальтового покрытия, демонтажу и вывозу незаконных объектов потребительского рынка, а также активнее проводить борьбу с незаконной рекламой и работу по озеленению территории.
"Времени до встречи гостей мундиаля остается очень мало. Уже некогда проводить совещания, планировать работы и откладывать их выполнение, пора выходить и делать, — заключила Елена Лапушкина. — Глав районных администраций прошу ежедневно мониторить ситуацию и докладывать мне о выполненных работах".
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!