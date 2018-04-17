Санитарка сообщила о минировании больницы им. Семашко

В Самаре проводят проверку по факту телефонного терроризма.
Объектом, который вот-вот, предположительно, должен был взлететь на воздух, стала больница им. Семашко. О ее минировании сообщила неизвестная женщина 13 апреля, позвонив вечером на телефон приемного отделения медучреждения.
В итоге никаких взрывчатых веществ внутри не обнаружилось.
Личность звонившей уже удалось установить - она назвалась силовикам санитаркой больницы им. Семашко. По данным источника в правоохранительных органах, предполагается, что звонила она из хулиганских побуждений. Подозреваемой всего 25 лет.
Уголовное дело пока не возбудили.
Последние комментарии
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.