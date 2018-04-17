В Сызрани водитель BMW наехал на коляску с младенцем

В Сызрани 16 апреля в ДТП пострадал младенец, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:10 61-летний водитель BMW двигался задним ходом около торгового центра в пер. Опорный. По предварительной версии полицейских, автомобилист наехал на детскую коляску, в которой был ребенок 2016 года рождения.

Младенец получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.