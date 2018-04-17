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Общество

Пропуска в историческую часть Самары во время ЧМ для автомобилистов планируют выдавать в мае

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы 17 апреля рассказали о ходе реализации на территории области указа президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности проведения в РФ чемпионата по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Руководитель департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин сообщил, что в исторической части города во время фестиваля болельщиков и дни проведения матчей для жителей будет ограничен проезд на личных автомобилях. Для того чтобы попасть домой, тем, кто живет в этой части города, будут выданы пропуска на свои автомобили и машины, которые вписаны в страховку. Их можно будет получить в районной администрации.

"На пунктах пропусков будет дежурить ГИБДД: они будут смотреть, есть ли пропуск — если да, то пропускают, если нет, то предложат доехать в эту зону на общественном транспорте, либо дойти пешком, — отметил он. — Работа по механизму предоставления пропусков еще ведется".

Председатель комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы Андрей Мурзов подчеркнул, что сейчас идет обсуждение этого вопроса, и примерно в мае начнут рассказывать об этом и выдавать сами пропуска. "Я думаю, что все должны успеть. Если у жителей возникнут какие-то жалобы, то мы со своей стороны будем помогать получать людям такие пропуска, так как нельзя допустить того, чтобы люди не попали домой", — отметил Андрей Мурзов.

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