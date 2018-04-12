Пробный запуск фонтанов в Самаре состоится 21 апреля

В Самарской городской думе прошло заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии и общественного молодежного парламента, на котором обсудили подготовку города к проведению месячника по благоустройству.

По информации департамента городского хозяйства и экологии в этом году запланировано к уборке 43,4 млн кв м территорий внутригородских районов, 5,72 млн кв м территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары, а также 17,6 млн кв м автомобильных дорог.

С убираемых территорий планируется вывезти 123 тыс. куб м мусора. В течение апреля проведут три субботника: 14 апреля — Гагаринский, 21 апреля — общегородской, 28 апреля — муниципальный. Ожидается, что на уборку выйдут около 6 тыс. жителей города.

Также городскими службами ведется подготовка фонтанов. Всего их в Самаре 39. Пробный запуск состоится 21 апреля, а с 1 мая фонтаны заработают в постоянном режиме. Скверы и бульвары тоже готовят к летнему сезону. Мусор, оставшийся после зимы соберут с площади 944 тыс кв. м. Планируется отремонтировать 30 скамеек и покрасить 370 урн. На территории 32,02 тыс кв м высадят однолетние цветники.