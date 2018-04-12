Пробный запуск фонтанов в Самаре состоится 21 апреля

В Самарской городской думе прошло заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии и общественного молодежного парламента, на котором обсудили подготовку города к проведению месячника по благоустройству.
По информации департамента городского хозяйства и экологии в этом году запланировано к уборке 43,4 млн кв м территорий внутригородских районов, 5,72 млн кв м территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары, а также 17,6 млн кв м автомобильных дорог.
С убираемых территорий планируется вывезти 123 тыс. куб м мусора. В течение апреля проведут три субботника: 14 апреля — Гагаринский, 21 апреля — общегородской, 28 апреля — муниципальный. Ожидается, что на уборку выйдут около 6 тыс. жителей города.
Также городскими службами ведется подготовка фонтанов. Всего их в Самаре 39. Пробный запуск состоится 21 апреля, а с 1 мая фонтаны заработают в постоянном режиме. Скверы и бульвары тоже готовят к летнему сезону. Мусор, оставшийся после зимы соберут с площади 944 тыс кв. м. Планируется отремонтировать 30 скамеек и покрасить 370 урн. На территории 32,02 тыс кв м высадят однолетние цветники.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!