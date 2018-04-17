Дмитрий Азаров и Эрик Бриссе обсудили проекты в области цифровой энергетики

Во вторник, 17 апреля, глава региона Дмитрий Азаров обсудил с президентом ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" Эриком Бриссе вопросы развития предприятия и взаимодействия компании с правительством Самарской области. В частности, речь шла о совместном внедрении в регионе пилотного проекта "Умный город".

Эрик Бриссе подробно рассказал главе региона о работе компании в 2017 году и отметил, что дальнейшие перспективы "Электрощита" связаны с участием в крупных инновационных проектах, внедрении новых продуктов и технологий, их локализация.

По словам Бриссе, заказами предприятие обеспечено на ближайшие пять лет. Благодаря четкой стратегии "Электрощит" обошел крупнейшие мировые компании за право участвовать в проекте "Сила Сибири". В течение полутора лет предприятие будет поставлять оборудование для автоматизации 38 подстанций стратегического для нефтегазовой отрасли проекта.

Также компания заключила контракт с "Т-Плюс" на 700 млн рублей: он предусматривает участие в строительстве солнечной подстанции в Оренбургской области. Совместно с другими самарскими компаниями и корпорациями "Электрощит" активно участвует в реализации инвестиционных проектов ПАО "НОВАТЭК" в Заполярье — "Арктик-СПГ 2" и "Кольская верфь". На Кольской верфи "Электрощит" будет участвовать в оборудовании цифровой подстанции "Белокаменка". По "Арктик-СПГ 2", рассчитанному до 2024 года, ведутся переговоры по дальнейшим этапам взаимодействия.

Дмитрий Азаров отметил, что участие самарского предприятия в стратегических проектах позволяет компании уверенно смотреть в будущее.

"Победы в конкурентной борьбе являются свидетельством и качества продукции, и успешной модернизации, которая прошла на производстве в последние годы. Не имея конкурентных преимуществ, побеждать в борьбе за участие в масштабных проектах невозможно", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Эрик Бриссе обратил внимание главы региона, что один из приоритетов компании — реализация передовых проектов в области цифровой энергетики. Уже есть первый опыт: инновационные разработки "Электрощита" использовались при строительстве первой в России цифровой подстанции 110 кВ в Сибири. Она была запущен в декабре прошлого года при участии президента России Владимира Путина и стала первым шагом на пути по цифровизации электрических сетей страны.

"Использование нашего оборудования — знак того, что мы являемся лидерами в этой области. Цифровизация важна, она дает два преимущества — это надежность и энергоэффективность", — сказал президент ГК "Электрощит".

Он также выразил готовность реализовывать подобные программы в Самарской области в рамках пилотного проекта "Умный город". Уже намечены контуры совместного с "МРКС Волги" проекта, который станет основой энергобезопасности и устойчивой работы системы энергоснабжения в регионе.

Дмитрий Азаров заверил, что правительство региона заинтересовано в реализации проекта "Умный город". "Совместными усилиями мы создадим условия, при которых Самарская область будет работать на умных технологиях во всех отраслях", — подчеркнул он.

Дмитрий Азаров и Эрик Бриссе договорились конкретизировать детали проекта в мае на Петербургском международном экономическом форуме.

В завершении встречи Эрик Бриссе озвучил одну из главных целей "Электрощита" на ближайшие годы — это расширение присутствия на зарубежных рынках. Предприятие рассчитывает за 2-3 года увеличить экспортную составляющую с 5% до 20%.

По словам президента, выигранные компанией в последнее время конкурсы на поставку оборудования в зарубежные страны говорят о том, что задача выполнима.

"Электрощит" способен участвовать в конкурентной борьбе за рубежом и быть убедительным. Наши предложения были таким образом оптимизированы, что никто не смог предложить эквивалент. И мы поняли, почему и нет. Расширение экспорта — это большая программа, которая обеспечит новые загрузки и процветание "Электрощиту" и за пределами России", — выразил уверенность Эрик Бриссе.

Дмитрий Азаров поддержал амбициозные планы ЗАО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара". "Приветствую вашу нацеленность на расширение рынков, поставку продукции на экспорт. Если компания конкурентна на мировых рынках, значит, это самые современные технологии, это развитие высоких технологий на территории Российской Федерации и Самарской области. Мы эту работу готовы поддерживать", — резюмировал Дмитрий Азаров.