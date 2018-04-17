Директора самарской фирмы осудили за хищение 12 млн руб. через фирму-двойника

В Самаре вынесли приговор 56-летнему гендиректору ООО Инженерный центр "ИНЖТЕХЛИФТ" Михаилу Безгинову. Его признали виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как установил суд, с августа 2006 г. по апрель 2015 г. он неоднократно похищал деньги, учредив организацию с аналогичным названием "Инжтехлифт", но с другим расчетным счетом. Безгинов заключал договоры с различными организациями, а оплату по сделкам присваивал. В результате он причинил ООО "Инжтехлифт" ущерб 12 млн рублей.

Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.