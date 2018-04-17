Директора самарской фирмы осудили за хищение 12 млн руб. через фирму-двойника

В Самаре вынесли приговор 56-летнему гендиректору ООО Инженерный центр "ИНЖТЕХЛИФТ" Михаилу Безгинову. Его признали виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как установил суд, с августа 2006 г. по апрель 2015 г. он неоднократно похищал деньги, учредив организацию с аналогичным названием "Инжтехлифт", но с другим расчетным счетом. Безгинов заключал договоры с различными организациями, а оплату по сделкам присваивал. В результате он причинил ООО "Инжтехлифт" ущерб 12 млн рублей.
Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?