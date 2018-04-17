В Самарской области закрыли три торговых центра

В Самарской области продолжаются проверки торговых центров на соблюдение правил пожарной безопасности. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сначала проверки проводила прокуратура, а пожарные участвовали в качестве экспертов. На основании поручения правительства от 28 марта, МЧС проводит собственные проверки.

"Организовано проведение внеплановых проверок соблюдения требований пожарной безопасности 575 торгово-развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектов культуры, спортивных объектов, крупных кинотеатров, культурно-зрелищных учреждений и других объектов с массовым пребыванием людей", — рассказали в региональном управлении МЧС.

На 17 апреля проверено 255 объектов. 202 из них — торговые центры. Еще 53 — другие здания с массовым пребыванием людей (досуговые детские организации, объекты культуры, спортивные объекты).

"В ряде ТРК нарушения пожарной безопасности признаны создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в связи с чем прокурорами направлены в суды иски об устранении выявленных нарушений, — пояснила также помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Наталья Цой. — Это самарские ТЦ "Европа", "Захар", "Рента", тольяттинские "Каретный двор", "Кольцо", "Восход", "Водолей", "Заря", "Мадагаскар", "Юность", сызранские "Калабрия", "Москва" и батутный центр Cosmos, а также объект в Большеглушицком районе ИП Герасимова".

По трем искам прокуратуры суды уже вынесли решения. В итоге приостановлена деятельность тольяттинских ТЦ "Каретный двор" и "Кольцо", а также самарской "Ренты".

В пресс-службе облпрокуратуры также пояснили, что основные выявленные при проверках нарушения связаны с неисправным состоянием установок противопожарной защиты, отсутствием систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, размещением на путях эвакуации (в том числе в коридорах) разных материалов или оборудования.

Кроме того, где-то ревизоры недосчитались на путях эвакуации указателей направления движения, обнаружили отсутствие вывода сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. В некоторых зданиях сигнализация оказалась неисправна, а эвакуационные выходы — закрыты.

"Пока проверка не завершена, — говорит Наталья Цой. — В случае выявления нарушений будет решаться вопрос о направлении подобных исков в отношении других объектов. Также по необходимости будут приниматься и другие меры: вноситься представления, возбуждаться дела об административных правонарушениях".

Напомним, проверки по поручению Генпрокуратуры проводят по всей стране после пожара 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Там погибли 64 человека.