В 2017 г. в регионе планируется достроить не менее 12 объектов незавершенного долевого строительства

Во вторник, 17 апреля, глава региона Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан провели координационное совещание, посвященное решению вопросов дольщиков и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
На совещании присутствовали руководители территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Самарской области.
Системная деятельность по решению вопросов участников долевого строительства является одним из приоритетов в работе главы региона. Так, за последние несколько месяцев решен вопрос с жильем почти для 1000 граждан. 12 проблемных объектов долевого строительства должны быть сданы в текущем году.
Обращаясь к участникам совещания, Дмитрий Азаров особо отметил, что в вопросе решения проблем обманутых граждан важно вести скоординированную работу всех ведомств, чтобы не допустить подобных случаев впредь. Также необходимо привлекать к ответственности лиц, допустивших мошеннические действия, в результате которых пострадали люди.
"Этот вопрос граждане ставят постоянно. Они понимают, что мы вместе работаем над поиском решения. И наказание виновных - это показатель справедливости закона и эффективности работы власти", - заявил Дмитрий Азаров.
Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос контроля за устранением недостатков в жилых помещениях в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилого фонда.
Глава региона подчеркнул, что при реализации этого масштабного социального проекта выявлен и ряд проблем. Они касаются как качества строительства, так и ненадлежащего исполнения контрактных обязательств застройщиками и подрядными организациями, а в ряде случаев - низкого контроля со стороны контролирующих органов и органов власти.
"С этими проблемами нам нужно справляться опережающими темпами. Вместе мы должны выработать механизмы устранения недостатков по обеспечению граждан качественным, безопасным и комфортным жильем. Эта работа требует скоординированных действий. Нужно наметить четкую программу по устранению всех замечаний", - сказал глава региона.
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
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Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?