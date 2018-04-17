В Самаре на ул. Железной Дивизии уснувший водитель грузовика снес три торговых павильона

Во вторник, 17 апреля, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием водителя грузовика, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 19:30 в районе дома № 1 по ул. Железной Дивизии водитель уснул за рулем, заехал на тротуар и серьезно повредил три торговых павильона.
В полиции уточняют, что во время ДТП в павильонах людей не было. В результате ДТП пострадал сам водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу с подозрением на травму головы.
По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !