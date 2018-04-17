В Самаре на ул. Железной Дивизии уснувший водитель грузовика снес три торговых павильона

Во вторник, 17 апреля, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием водителя грузовика, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 19:30 в районе дома № 1 по ул. Железной Дивизии водитель уснул за рулем, заехал на тротуар и серьезно повредил три торговых павильона.

В полиции уточняют, что во время ДТП в павильонах людей не было. В результате ДТП пострадал сам водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу с подозрением на травму головы.

По факту ДТП проводится проверка.