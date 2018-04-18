Ночью в Самаре на ул. Алма-Атинской горел магазин

В среду, 18 апреля, в 1:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Алма-Атинской в Кировском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел магазин на площади 60 кв. м. В тушении участвовали 15 человек, которые с помощью четырех спецмашин полностью ликвидировали пожар в 1:33.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.