Самарский университет вошел в число лучших университетов мира

В апреле 2018 года рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) включило Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в число лучших университетов мира.

Рейтинги как зеркало трансформаций

Round University Ranking — сравнительно "молодой" рейтинг, и он еще только набирает авторитет в академической среде. Однако выводы RUR совпадают с результатами оценки экспертов двух самых авторитетных и влиятельных мировых агентств в сфере образования — британской компании Quacquarelli Symonds и журнала Times Higher Education. Рейтинги этих компаний QS World University Rankings (QS) и THE World University Rankings (THE) включают не более 1000 лучших университетов мира. Вхождение в списки ведущих вузов является подтверждением высочайшего уровня научно-образовательной деятельности университетов и служит индикатором для лучших абитуриентов, ведущих ученых и компаний, нуждающихся в передовых технологиях и высококлассных специалистах.

Только 24 российских вуза сегодня представлены в глобальных рейтингах QS и THE. Самарский университет — единственный из всех вузов региона, кто входит в это число. Эксперты особо подчеркивают, позиции в данных исследованиях не формальность, а отражение качественной трансформации Самарского университета. Повышение уровня преподавания и научных исследований, увеличение публикационной активности и интернационализация — вот лишь некоторые результаты, которые вуз показал за сравнительно короткий срок.

"Исторически Самарский университет формировался как отраслевой вуз, связанный со стратегическими отраслями российской экономики. Прежде всего это авиация и космос. В силу определенной закрытости этих направлений ведущие научные школы и коллективы университета долгие годы были ориентированы на отечественные научные журналы и отечественное же профессиональное сообщество. Однако начиная с 2013 года вузу удалось переосмыслить стратегию своего развития и переориентировать работу на то, чтобы активнее представлять результаты своих исследований на международной арене. Тем самым университет содействует продвижению всего Самарского региона, позволяя устанавливать контакты с ведущими зарубежными учеными и компаниями, привлекать в нашу область юные таланты из других регионов России, а также иностранных студентов", — поясняет проректор по образовательной и международной деятельности вуза Владимир Богатырев.

Внимание международным коллаборациям

На продвижение в главных мировых рейтингах большое влияние оказывает уровень научных исследований, которые ведутся в университете. Ученые университета планомерно наращивают количество своих работ, они намного чаще стали публиковаться в изданиях, индексируемых международными базами данных, соответственно, выросла и цитируемость их статей.

Развивая международные связи, вуз создает коллаборации с участием видных иностранных ученых. К примеру, для работы над мегагрантом, выделенным правительством РФ, в вуз приглашен профессор Международного университета Флориды Александр Мебель. Под его руководством в вузе ведется создание экспериментальной установки для исследования реакций горения, подобных которой в мире всего три и все они находятся за рубежом.

Установка позволит ученым Самарского университета детально изучить элементарные атомно-молекулярные процессы горения. А это, в свою очередь, поможет создать более экономичные и экологичные двигатели для авиации и космоса.

Еще одну возможность для продвижения Самары в качестве одного из ведущих мировых центров аэрокосмических технологий открыло сотрудничество Самарского университета с комитетом ООН по вопросам космического пространства. Представители университета принимают регулярное участие в его работе, а осенью 2017 года в Самаре прошел практикум ООН по вопросам формирования человеческого потенциала в области космических наук и технологий. Ряд представителей развивающихся стран заявили о желании сотрудничать с Самарским регионом в реализации национальных программ освоения космического пространства. Так, представители космического агентства и технических вузов Шри-Ланки уже проходят стажировки и обучение в Самарском университете.

Стратегическое партнерство

За последние 15 лет Самарский университет увеличил объемы финансирования научных исследований в 11 раз. Как результат — в 2017 году объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в вузе приблизился к 1 млрд рублей, что составляет более 25% от общего бюджета университета. Результаты научных исследований востребованы традиционными партнерами вуза — высокотехнологичными производственными и инжиниринговыми центрами аэрокосмического сектора. Среди них ведущие предприятия, входящие в структуру корпораций Роскосмоса, Ростеха, ОАК и ОДК. Только за 2017 год вуз выполнил для них больше 100 НИОКР.

Вместе с традиционными партнерами Самарский университет участвует в реализации знаковых проектов национального масштаба. Среди них первый запуск с космодрома Восточный, когда самарская ракета отправила на орбиту принципиально новый отечественный аппарат дистанционного зондирования Земли — МКА "Аист-2Д", созданный учеными и студентами Самарского университета в партнерстве со специалистами РКЦ "Прогресс". Только за первый год работы он отснял более 14 млн квадратных километров земной поверхности и сегодня продолжает успешно работать на орбите.

Ученые и инженеры Самарского университета внесли вклад в создание нового российского ближне-среднемагистрального самолета МС-21 — одного из самых современных гражданских самолетов в мире. Специалисты университета выполнили большой цикл работ по проектированию оснастки для крупноразмерных элементов крыла и фюзеляжа.

Репутация среди работодателей

Присутствие во влиятельных международных рейтингах позволяет узнавать о Самарской области все большему числу инвесторов и работодателей мирового уровня. Самарский университет уже сотрудничает с такими известными корпорациями, как Intel, Robert Bosch, EPAM Systems, Netcracker, Segula Тechnologies, Altarix, Kelly Services, WorldQuant и другими.

В феврале вуз заключил соглашение о сотрудничестве с международным Альянсом Renault-Nissan в лице ПАО "АвтоВАЗ". И теперь Самарский университет может предлагать выпускникам инженерных специальностей возможности стажировки и построения карьеры в глобальной системе технических центров группы RENAULT.

"Одним из преимуществ Самарского университета являются развитые партнерские отношения с ведущими инновационными российскими и международными компаниями, мощными промышленными гигантами, работающими в различных отраслях экономики региона и страны, среди них компании США, Франции, Германии, Италии, Сингапура и другие", — отмечает Владимир Богатырев.

По сложившейся мировой практике компании такого уровня видят в подобных научно-образовательных центрах площадку, способную подготовить специалистов под наиболее востребованные рынком задачи в различных областях, включая самые инновационные и высокотехнологичные. А также решить научно-исследовательские задачи, актуальные для самих корпораций. Все это в комплексе дает импульс для развития инновационных технологий всего региона.

Владимир Богатырев, проректор по образовательной и международной деятельности:

— В результате объединения Самарский университет приобрел множество междисциплинарных направлений, как следствие, число академических экспертов, которых опрашивают составители глобальных рейтингов, увеличилось. И если до объединения за университет голосовали представители инженерии, то сейчас свои голоса отдают представители всего спектра — и психологи, и социологи, и юристы, и экономисты, и филологи, и историки. Благодаря этому, по такому критерию как "академическая репутация" нам также удалось продвинуться. Такая же ситуация с показателем "репутация среди работодателей" — здесь рост наблюдается благодаря тому, что за нас отдают голоса представители более широкого спектра предприятий, чем раньше — не только входящие в аэрокосмический кластер, но и работающие в таких областях, как химия, физика, биология, юриспруденция, журналистика. То же самое с критерием "индекс цитируемости" — работники СамГУ до объединения со СГАУ имели публикации хорошего качества с высоким уровнем цитируемости, а в настоящее время после объединения университетов они продолжают поддерживать этот достойный уровень.