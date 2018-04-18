Самарский университет вошел в число лучших университетов мира

В апреле 2018 года рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) включило Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева в число лучших университетов мира.
Рейтинги как зеркало трансформаций
Round University Ranking — сравнительно "молодой" рейтинг, и он еще только набирает авторитет в академической среде. Однако выводы RUR совпадают с результатами оценки экспертов двух самых авторитетных и влиятельных мировых агентств в сфере образования — британской компании Quacquarelli Symonds и журнала Times Higher Education. Рейтинги этих компаний QS World University Rankings (QS) и THE World University Rankings (THE) включают не более 1000 лучших университетов мира. Вхождение в списки ведущих вузов является подтверждением высочайшего уровня научно-образовательной деятельности университетов и служит индикатором для лучших абитуриентов, ведущих ученых и компаний, нуждающихся в передовых технологиях и высококлассных специалистах.
Только 24 российских вуза сегодня представлены в глобальных рейтингах QS и THE. Самарский университет — единственный из всех вузов региона, кто входит в это число. Эксперты особо подчеркивают, позиции в данных исследованиях не формальность, а отражение качественной трансформации Самарского университета. Повышение уровня преподавания и научных исследований, увеличение публикационной активности и интернационализация — вот лишь некоторые результаты, которые вуз показал за сравнительно короткий срок.
"Исторически Самарский университет формировался как отраслевой вуз, связанный со стратегическими отраслями российской экономики. Прежде всего это авиация и космос. В силу определенной закрытости этих направлений ведущие научные школы и коллективы университета долгие годы были ориентированы на отечественные научные журналы и отечественное же профессиональное сообщество. Однако начиная с 2013 года вузу удалось переосмыслить стратегию своего развития и переориентировать работу на то, чтобы активнее представлять результаты своих исследований на международной арене. Тем самым университет содействует продвижению всего Самарского региона, позволяя устанавливать контакты с ведущими зарубежными учеными и компаниями, привлекать в нашу область юные таланты из других регионов России, а также иностранных студентов", — поясняет проректор по образовательной и международной деятельности вуза Владимир Богатырев.
Внимание международным коллаборациям
На продвижение в главных мировых рейтингах большое влияние оказывает уровень научных исследований, которые ведутся в университете. Ученые университета планомерно наращивают количество своих работ, они намного чаще стали публиковаться в изданиях, индексируемых международными базами данных, соответственно, выросла и цитируемость их статей.
Развивая международные связи, вуз создает коллаборации с участием видных иностранных ученых. К примеру, для работы над мегагрантом, выделенным правительством РФ, в вуз приглашен профессор Международного университета Флориды Александр Мебель. Под его руководством в вузе ведется создание экспериментальной установки для исследования реакций горения, подобных которой в мире всего три и все они находятся за рубежом.
Установка позволит ученым Самарского университета детально изучить элементарные атомно-молекулярные процессы горения. А это, в свою очередь, поможет создать более экономичные и экологичные двигатели для авиации и космоса.
Еще одну возможность для продвижения Самары в качестве одного из ведущих мировых центров аэрокосмических технологий открыло сотрудничество Самарского университета с комитетом ООН по вопросам космического пространства. Представители университета принимают регулярное участие в его работе, а осенью 2017 года в Самаре прошел практикум ООН по вопросам формирования человеческого потенциала в области космических наук и технологий. Ряд представителей развивающихся стран заявили о желании сотрудничать с Самарским регионом в реализации национальных программ освоения космического пространства. Так, представители космического агентства и технических вузов Шри-Ланки уже проходят стажировки и обучение в Самарском университете.
Стратегическое партнерство
За последние 15 лет Самарский университет увеличил объемы финансирования научных исследований в 11 раз. Как результат — в 2017 году объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в вузе приблизился к 1 млрд рублей, что составляет более 25% от общего бюджета университета. Результаты научных исследований востребованы традиционными партнерами вуза — высокотехнологичными производственными и инжиниринговыми центрами аэрокосмического сектора. Среди них ведущие предприятия, входящие в структуру корпораций Роскосмоса, Ростеха, ОАК и ОДК. Только за 2017 год вуз выполнил для них больше 100 НИОКР.
Вместе с традиционными партнерами Самарский университет участвует в реализации знаковых проектов национального масштаба. Среди них первый запуск с космодрома Восточный, когда самарская ракета отправила на орбиту принципиально новый отечественный аппарат дистанционного зондирования Земли — МКА "Аист-2Д", созданный учеными и студентами Самарского университета в партнерстве со специалистами РКЦ "Прогресс". Только за первый год работы он отснял более 14 млн квадратных километров земной поверхности и сегодня продолжает успешно работать на орбите.
Ученые и инженеры Самарского университета внесли вклад в создание нового российского ближне-среднемагистрального самолета МС-21 — одного из самых современных гражданских самолетов в мире. Специалисты университета выполнили большой цикл работ по проектированию оснастки для крупноразмерных элементов крыла и фюзеляжа.
Репутация среди работодателей
Присутствие во влиятельных международных рейтингах позволяет узнавать о Самарской области все большему числу инвесторов и работодателей мирового уровня. Самарский университет уже сотрудничает с такими известными корпорациями, как Intel, Robert Bosch, EPAM Systems, Netcracker, Segula Тechnologies, Altarix, Kelly Services, WorldQuant и другими.
В феврале вуз заключил соглашение о сотрудничестве с международным Альянсом Renault-Nissan в лице ПАО "АвтоВАЗ". И теперь Самарский университет может предлагать выпускникам инженерных специальностей возможности стажировки и построения карьеры в глобальной системе технических центров группы RENAULT.
"Одним из преимуществ Самарского университета являются развитые партнерские отношения с ведущими инновационными российскими и международными компаниями, мощными промышленными гигантами, работающими в различных отраслях экономики региона и страны, среди них компании США, Франции, Германии, Италии, Сингапура и другие", — отмечает Владимир Богатырев.
По сложившейся мировой практике компании такого уровня видят в подобных научно-образовательных центрах площадку, способную подготовить специалистов под наиболее востребованные рынком задачи в различных областях, включая самые инновационные и высокотехнологичные. А также решить научно-исследовательские задачи, актуальные для самих корпораций. Все это в комплексе дает импульс для развития инновационных технологий всего региона.
Владимир Богатырев, проректор по образовательной и международной деятельности:
— В результате объединения Самарский университет приобрел множество междисциплинарных направлений, как следствие, число академических экспертов, которых опрашивают составители глобальных рейтингов, увеличилось. И если до объединения за университет голосовали представители инженерии, то сейчас свои голоса отдают представители всего спектра — и психологи, и социологи, и юристы, и экономисты, и филологи, и историки. Благодаря этому, по такому критерию как "академическая репутация" нам также удалось продвинуться. Такая же ситуация с показателем "репутация среди работодателей" — здесь рост наблюдается благодаря тому, что за нас отдают голоса представители более широкого спектра предприятий, чем раньше — не только входящие в аэрокосмический кластер, но и работающие в таких областях, как химия, физика, биология, юриспруденция, журналистика. То же самое с критерием "индекс цитируемости" — работники СамГУ до объединения со СГАУ имели публикации хорошего качества с высоким уровнем цитируемости, а в настоящее время после объединения университетов они продолжают поддерживать этот достойный уровень.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)