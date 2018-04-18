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Общество

В Самаре открывается главный билетный центр FIFA

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре открывается главный билетный центр FIFA, сообщают организаторы ЧМ-2018 в областной столице. Он расположен в ТЦ "Парк хаус" и будет работать в будни с 14:00 до 19:00, в выходные с 10:30 до 19:00.

Фото: Самара Город-организатор ЧМ-2018

После 31 мая центр будет открыт с 10:00 до 20:00 без выходных. В дни матчей с началом игры в 21:00 (по местному времени), главные билетные центры FIFA городов-организаторов будут работать до 21:00.

Изначально в главных билетных центрах FIFA можно будет получить билет, приобретенный онлайн на официальном сайте Международной ассоциации футбола. А с 1 мая параллельно с продажами билетов онлайн любой желающий сможет приобрести их в кассах.

Билеты, приобретенные до старта последнего этапа продаж, начнут доставлять болельщикам незадолго до начала турнира - в середине апреля - мае 2018 года.

С момента старта последнего этапа продаж специализированная платформа по передаче и перепродаже билетов будет также доступна на FIFA.com/bilet. Она позволит болельщикам в соответствии с существующими правилами менять данные гостей, а также перепродавать билеты в случае изменения планов.

Учитывая огромный спрос на билеты, FIFA напоминает всем футбольным болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 является FIFA.com/bilet. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации.

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