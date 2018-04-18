В Самаре открывается главный билетный центр FIFA, сообщают организаторы ЧМ-2018 в областной столице. Он расположен в ТЦ "Парк хаус" и будет работать в будни с 14:00 до 19:00, в выходные с 10:30 до 19:00.
После 31 мая центр будет открыт с 10:00 до 20:00 без выходных. В дни матчей с началом игры в 21:00 (по местному времени), главные билетные центры FIFA городов-организаторов будут работать до 21:00.
Изначально в главных билетных центрах FIFA можно будет получить билет, приобретенный онлайн на официальном сайте Международной ассоциации футбола. А с 1 мая параллельно с продажами билетов онлайн любой желающий сможет приобрести их в кассах.
Билеты, приобретенные до старта последнего этапа продаж, начнут доставлять болельщикам незадолго до начала турнира - в середине апреля - мае 2018 года.
С момента старта последнего этапа продаж специализированная платформа по передаче и перепродаже билетов будет также доступна на FIFA.com/bilet. Она позволит болельщикам в соответствии с существующими правилами менять данные гостей, а также перепродавать билеты в случае изменения планов.
Учитывая огромный спрос на билеты, FIFA напоминает всем футбольным болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 является FIFA.com/bilet. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации.
Последние комментарии
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.