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Общество

В Самаре летняя "резина" стоит дороже, чем в РФ на 7%

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала марта количество запросов по поиску летней резины на сервисе бесплатных объявлений "Юла" увеличилось в 3,6 раза, а хранения шин - в девять раз. Наибольший интерес самарцев к сезонной смене шин пришелся на март. Тогда же вырос спрос на услугу хранения шин.

Средняя стоимость комплекта летних шин по стране составила более 6,8 тыс. рублей. В Самаре купить резину можно в среднем за 7,3 тыс. рублей. Это на 7% выше средней цены по стране.

Самые дорогие предложения на "Юле" оказались в Москве (почти 11 тыс. руб.), Екатеринбурге (почти 9,5 тыс. руб.), Иркутске (более 8,5 тыс. руб.), Новосибирске (8,3 тыс. руб.) и Красноярске (порядка 7,6 тыс. рублей).

Дешевле всего приобрести летние шины можно в Уфе и Владивостоке (почти 6 тыс. руб.), Севастополе (5,7 тыс. руб.), Сочи (5,2 тыс. руб.) и Саратове (5 тыс. рублей).

Немало на "Юле" и объявлений, предлагающих сезонное хранение шин. Услугу оценивают по стране в среднем почти в 1,5 тыс. рублей. Самые дорогие объявления оказались в Москве (более 1,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (1,4 тыс. руб.), а дешевые - в Нижнем Новгороде (750 руб.), Омске (750 руб.) и Уфе (570 рублей).

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