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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор о мошенничестве на 38 млн рублей

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор брокеру по фамилии Кочетков, обманувшему клиента на 38 млн рублей.

"По версии следствия он вошел в доверие к знакомому бизнесмену, — рассказал Волга Ньюс прокурор Самарского района региональной столицы Сергей Панюшкин. — Тот дал ему деньги под процент, для игры на бирже. Потом еще одну сумму, потом еще и еще…"

Брокер говорил, что все в порядке. Потом, набрав 38 миллионов, перестал отвечать на звонки. После вмешательства прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

"Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы, — сообщил прокурор. — Кроме того, осужденный должен выплатить нанесенный ущерб".

Приговор Кочеткову может быть не последний. Известно, что имеются материалы и о других возможных обманах брокером клиентов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:40 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....

Евгений Корнев 14 апреля 2018 07:27 Глава Нефтегорского района подпал под суд за взятку

Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:06 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе

денис зубков 08 марта 2018 06:55 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!

денис зубков 08 марта 2018 06:49 Реналь Мязитов дал показания по уголовному делу о мошенничестве на 112 млн рублей

Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?

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