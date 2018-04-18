Жители Самарской области получают 13-е квитанции за отопление

Теплоснабжающие организации проведут жителям области перерасчет платы за отопление. Об этом сообщил руководитель Регионального центра общественного контроля ЖКХ, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.
Он напомнил, что отопительный период кончается не тогда, когда отключают отопление, а с момента расчета жителей за тепло, которое они потребили.
"В ряде домов жильцы получили 13-е квитанции, это называется корректировка платы за отопление, — пояснил Часовских. — Этот процесс законный. В тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, по итогам года должна проводиться корректировка. Например, если в прошлом году дом потребил 100 гигакалорий, это число делится на 12 месяцев и равными долями выставляется жителям. А по итогам прошедшего отопительного периода смотрят показания. Если дом потребил, например, на 20 гигакалорий больше, то эту разницу жильцам придется возместить".
Если же по итогам сезона потребление тепла сократилось, то плата, соответственно, снижается.
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