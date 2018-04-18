16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Очевидцы сообщают об эвакуации около 1000 человек из ТРК "Аврора Молл" Ледоход на Волге исполнил решение суда, постановившего убрать дебаркадер от бассейна ЦСК ВВС На Волге у Самары спасатели сняли с дрейфующей льдины подростков Тольяттинский полицейский спас ребенка с дрейфующей льдины В Самаре у Кировского моста под лед провалился рыбак

Чрезвычайные происшествия Происшествия

На Тушинской Воложке под Самарой всплыло тело мужчины

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 44
Версия для печати

В среду, 18 апреля, в 14:20, спасатели получили от очевидцев информацию о том, что на разливе Тушинской Воложки в окрестностях острова Быстренький в Волжском районе всплыло тело мужчины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ПСС по Самарской области.

На место происшествия выехали на катере специалисты Центральной спасательной станции, которые отбуксировали тело к берегу и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс руководитель Новокуйбышевского следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области Павел Докучаев, сейчас по факту обнаружения трупа ведется проверка.

"В настоящее время устанавливается личность погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти и выясняются все обстоятельства случившегося", — сообщил Павел Докучаев.

Правоохранители не исключают, что мужчина мог утонуть.

Гид потребителя

Последние комментарии

Гость Гость 14 апреля 2018 06:11 В Самарской области из-за паводка подтопило уже шесть низководных мостов

в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.

Сияние-Чистого-Разума Георгадзе 19 марта 2018 14:46 В Курумоче совершил вынужденную посадку самолет, летевший рейсом Москва - Ульяновск

Вы хоть сами читаете что написали ?

Oleg Zalyalov 14 января 2018 15:55 Ан-2, летевший из Татарстана в Самару, вынужденно сел под Оренбургом

Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?

опсм опсм 05 января 2018 00:03 СУ СК ведет проверку действий воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

Халатность?

Юлия 27 декабря 2017 07:25 В Нефтегорске полицейский на служебной машине сбил человека

То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей

Фото на сайте

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6