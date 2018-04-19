Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель опубликовал свой фильм о Самаре

Russia Today опубликовал на своем канале YouTube "Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Самаре в преддверии ЧМ-2018".
Напомним, в марте 2018 г. легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель снимал в Самаре спортивную программу.
Именитый спортсмен начинает ролик со стадиона "Самара Арена", который сравнивает с летающей тарелкой.
Ведущий побывал на набережной, у памятного комплекса ракеты-носителя "Союз", отметив, что в Самаре производят не только ракеты, но и "чертовски хорошее пиво". После этого он посетил Жигулевский пивоваренный завод и, конечно же, продегустировал его продукцию.
Последние комментарии
Если поможет обыграть бывших, значит не зря пришёл. Остальных и без него можно победить. Полиция в помощь.
А каким боком шпроты к российской ФНЛ?
Самара с нетерпением ждёт оренбургских болельщиков на ответном матче.
Вот-реальное усиление, игрок молодой, забивной, за метр девяносто!
Ждём гостей из Оренбурга!