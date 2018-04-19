Легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель опубликовал свой фильм о Самаре

Russia Today опубликовал на своем канале YouTube "Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Самаре в преддверии ЧМ-2018".

Напомним, в марте 2018 г. легендарный вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель снимал в Самаре спортивную программу.

Именитый спортсмен начинает ролик со стадиона "Самара Арена", который сравнивает с летающей тарелкой.

Ведущий побывал на набережной, у памятного комплекса ракеты-носителя "Союз", отметив, что в Самаре производят не только ракеты, но и "чертовски хорошее пиво". После этого он посетил Жигулевский пивоваренный завод и, конечно же, продегустировал его продукцию.