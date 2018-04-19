В Жигулевске "КамАЗ" с отказавшими тормозами "собрал" четыре машины на плотине ГЭС

В четверг, 19 апреля, в Жигулевске произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Самарской области.
По предварительным данным ГИБДД, примерно в 8:30 на 971 км автодороги М-5 "Урал" у автомобиля "КамАЗ", под управлением жителя Воронежской области, который ехал со стороны Сызрани в направлении Тольятти, отказала тормозная система. В результате мужчина не справился с управлением, вследствие чего произошло столкновение с четырьмя попутными автомобилями.
В областной полиции отмечают, что при ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Судя по фото, авария произошла на плотине Жигулевской ГЭС. По данным ГУ МВД, движение транспортных средств на данном участке полностью восстановлено.
По предварительной информации сотрудников полиции, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !