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ДТП Происшествия

В Жигулевске "КамАЗ" с отказавшими тормозами "собрал" четыре машины на плотине ГЭС

ЖИГУЛЕВСК. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 апреля, в Жигулевске произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Самарской области.

Фото: 63.mvd.ru

По предварительным данным ГИБДД, примерно в 8:30 на 971 км автодороги М-5 "Урал" у автомобиля "КамАЗ", под управлением жителя Воронежской области, который ехал со стороны Сызрани в направлении Тольятти, отказала тормозная система. В результате мужчина не справился с управлением, вследствие чего произошло столкновение с четырьмя попутными автомобилями.

В областной полиции отмечают, что при ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Судя по фото, авария произошла на плотине Жигулевской ГЭС. По данным ГУ МВД, движение транспортных средств на данном участке полностью восстановлено.

По предварительной информации сотрудников полиции, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Гид потребителя

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