В Самаре мужчина погиб при падении из окна дома на автомобиль

Утром в четверг, 19 апреля, в Самаре на ул. Ново-Садовой погиб мужчина в возрасте около 46 лет, упавший с одного из верхних этажей здания на автомобиль, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
Как пояснили в ведомстве, мужчина упал из окна своей квартиры.
"Сейчас по факту случившегося проводится проверка, — уточнили в следственном ведомстве. — Среди прочих, рассматривается версия суицида, так как дома найдена предсмертная записка о наличии долгов".
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей