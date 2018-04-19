В Самаре мужчина погиб при падении из окна дома на автомобиль

Утром в четверг, 19 апреля, в Самаре на ул. Ново-Садовой погиб мужчина в возрасте около 46 лет, упавший с одного из верхних этажей здания на автомобиль, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Как пояснили в ведомстве, мужчина упал из окна своей квартиры.

"Сейчас по факту случившегося проводится проверка, — уточнили в следственном ведомстве. — Среди прочих, рассматривается версия суицида, так как дома найдена предсмертная записка о наличии долгов".