Самарчанку осудили за то, что мужчина случайно умер от 16 неосторожных ударов сковородой

Обвинительный приговор вынес в апреле Промышленный районный суд Самары по уголовному делу Елены Родионовой. По версии следствия, женщина забила до смерти взрослого мужчину обычной металлической сковородкой.
События, которые легли в основу расследования, произошли 23 ноября 2017 года. Как установили следователи, в тот день Елена была дома с Владимиром М., они повздорили, и женщина набросилась на него с кулаками, а потом схватила первое, что попало под руку — металлическую сковороду.
Впоследствии силовики насчитали 16 ударов, они пришлись в основном по голове мужчины, который скончался на месте.
Как сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары, действия женщины были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
В феврале дело передали в Промышленный районный суд, а в апреле был вынесен обвинительный приговор. Елену Родионову приговорили к пяти годам колонии общего режима. Приговор недавно был обжалован, так что все обстоятельства этого дела будут рассмотрены еще и в Самарском областном суде.
Последние комментарии
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!