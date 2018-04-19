Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области за неделю снизилась на 34,5%

За неделю с 9 по 15 апреля в Самарской области зарегистрировано 8684 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре 3813 фактов. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 34,5% по Самарской области и на 36% по Самаре.

В целом по состоянию на 15 апреля заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области и по Самаре регистрировалось на неэпидемическом уровне.

По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 70%. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (Н3N2).