В Самарской области в ближайшие дни сохранится дождливая погода

В предстоящие дни в регионе сохранится облачная погода и пройдут дожди, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 20 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 4… 9 °C. днем 10… 15 °C. Ветер северный 6-11 м/с.
В субботу, 21 апреля, ночью местами пройдет небольшой дождь, местами туман. Столбик термометра опустится от +4 до -1 °C. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 7… 12 °C. Ветер западный 5-10 м/с.
В воскресенье, 22 апреля, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 2… 7 °C. Днем в большинстве районов также ожидается небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется от 9 до 14 °C. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html