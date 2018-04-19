В Самаре на ж/д платформе Стахановская скончался мужчина

В четверг, 19 апреля, в 16:45, на железнодорожной платформе "Стахановская" скончался 77-летний мужчина, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.
Прибывшие на место происшествия врачи "скорой" констатировали смерть.
По данным надзорного ведомства, сейчас по факту случившегося ведется проверка. Причина смерти устанавливается. Мужчина страдал астмой.
Проверку контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей