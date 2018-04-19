В Самаре на ж/д платформе Стахановская скончался мужчина

В четверг, 19 апреля, в 16:45, на железнодорожной платформе "Стахановская" скончался 77-летний мужчина, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

Прибывшие на место происшествия врачи "скорой" констатировали смерть. По данным надзорного ведомства, сейчас по факту случившегося ведется проверка. Причина смерти устанавливается. Мужчина страдал астмой. Проверку контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.