"Вист-проект" скорректирует проект Линдовской насосной станции и инженерных сетей в третьем микрорайоне

Департамент градостроительства Самары подвел итоги двух аукционов на корректировку проектной документации на инженерные сети. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Первый аукцион был объявлен на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту "Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе". Начальная максимальная стоимость контракта составляла 17,9 млн рублей.

Второй аукцион был объявлен на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта "Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара". Его оценили в 6,7 млн рублей.

На оба аукциона было подана единственная заявка от ООО "Вист-проект". Поэтому торги признаны несостоявшимися, однако, поскольку заявка соответствует конкурсным требованиям, по решению комиссии контракт должен быть заключен с единственным поставщиком.