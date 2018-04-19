В Тольятти прошел гражданский форум "Вместе целая страна"

В четверг, 19 апреля, в Тольятти состоялся гражданский форум "Вместе целая страна". С приветственным словом к участникам обратился глава региона Дмитрий Азаров.

В мероприятии, которое прошло под девизом "Я — тольяттинец. Я люблю свой город", приняли участие горожане с активной гражданской позицией — управляющие микрорайонами, члены общественных советов, представители ТСЖ и просто неравнодушные тольяттинцы.

Надежда Бурушина, помимо управляющей микрорайоном, является председателем УИК № 3904 Комсомольского района. Она отмечает, что начало года для нее выдалось насыщенным. И это связано не только с выборами президента России, но и с той активностью, которую проявляют жители района.

"Изменилось многое, прежде всего, отношение людей к городу. Сейчас проходят субботники, и горожане, вы не поверите, за две недели начали звонить, говорить о желании в них участвовать. Мне кажется, мы — тольяттинцы научились выбирать, что для нас важно", — рассказала она.

"Люди, безусловно, стали понимать: за них никто ничего делать не будет. Надо вставать и делать самому в городе, в своем дворе и даже подъезде", — поддерживает коллегу управляющая 26-м микрорайоном Татьяна Февралева.

За общественную активность, неравнодушие, за желание сделать родной город, регион и страну лучше тольяттинцев поблагодарил Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что самое сложное — это общение с людьми, и общественникам удается находить именно те слова, которые доходят до каждого. Это показала и президентская избирательная кампания.

"Тольятти показал себя городом, который работает на перспективу, который уверенно смотрит вперед, который знает, что будущее нашей страны, успехи нашей родины создаются на своем рабочем месте каждым гражданином страны", — сказал Дмитрий Азаров.

Он также поздравил тольяттинцев с 48-й годовщиной выпуска первого автомобиля на ВАЗе — именно 19 апреля 1970 года с конвейера сошла легендарная "копейка". Глава региона выразил уверенность, что, объединив усилия, Тольятти воплотит в жизнь все задуманное и достойно отметит полувековой юбилей ВАЗ-2101.