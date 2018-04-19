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Региональные власти помогут Октябрьску отремонтировать культурно-досуговый центр

ОКТЯБРЬСК. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 апреля, Дмитрий Азаров в рамках рабочего визита в Октябрьск посетил крупные объекты городской социальной инфраструктуры. При этом глава региона осмотрел не только успешно работающие, но и проблемные объекты.

Региональные власти помогут Октябрьску отремонтировать культурно-досуговый центр Региональные власти помогут Октябрьску отремонтировать культурно-досуговый центр
Фото: Дмитрий Бурлаков

Спортивный комплекс "Волна" сдан в эксплуатацию в 2013 году. В его состав входят два бассейна, зал бокса, зал общефизической подготовки. Общая площадь помещений комплекса 3,3 тыс. кв. м. В месяц его посещает около семи тысяч человек.

Как рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва № 2 Михаил Фомин, в рамках выполнения государственного задания для детей здесь работают секции плавания, греко-римской борьбы, дзюдо, бокса, кикбоксинга. В 22 группах занимается более 360 юных спортсменов.

Глава региона ознакомился с работой нескольких секций. Например, для ребят, занимающихся греко-римской борьбой, сейчас самый разгар сезона. Как рассказал тренер Леонид Таршицейский, в ближайшее время пройдут соревнования в Самаре, Балаково, республике Марий-Эл, а с 6 по 8 мая ребята из Октябрьска примут участие в международном турнире в Волгограде.

По словам Леонида Таршицейского, комплекс "Волна" пользуется огромной популярностью в городе. Только его видом спорта здесь занимаются 55 мальчишек в возрасте от 9 до 14 лет. Пять человек входят в сборную Самарской области, ребята занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. "За 2,5 года работы это неплохой результат", — считает тренер.

Также глава региона внепланово посетил культурно-досуговый центр "Октябрь", бывший дом культуры "Волга". Здание находится в плачевном состоянии. Главная проблема, по словам Александры Гожей, это протекающая кровля. Часть помещений залита водой.

"Конечно, здание надо приводить в порядок, — отреагировал Дмитрий Азаров. — Насколько мне известно, еще три года назад была подготовлена документация. Сразу скажу, что ремонт крыши мы начнем уже в этом году".

Несмотря на состояние здания, здесь проходят занятия в кружках и секциях. В одном из помещений репетировал хор ветеранов, состоящий в основном из женщин. Глава региона поинтересовался их творческими планами, спросил, какие проблемы их волнуют в первую очередь.

Хористки рассказали, что в этой части города ДК — практически единственный очаг культуры, место, которое можно посетить всей семьей. Дмитрий Азаров ответил, что специально приехал сюда с главой города, чтобы оценить масштаб проблем, посоветоваться, как можно исправить ситуацию.

"Я думал, что этот дом культуры уже заброшен, — сказал после осмотра здания глава региона. — Но ДК живет, здесь занимаются такие замечательные люди, коллективы, в том числе ветеранские. Они рассказали мне о сложностях, но при этом настрой у людей позитивный. И то, что дом культуры сохранили — это важно. Обязательно будем помогать".

Детская школа искусств № 1, которую затем посетил Дмитрий Азаров, является полной противоположностью "Октябрю". Здание 1973 года постройки отреставрировано, сейчас здесь на пяти отделениях обучаются 335 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Многие творческие коллективы, работающие на базе детской школы искусств, становятся лауреатами всероссийских международных конкурсов. По результатам участия в V Всероссийском образовательном форуме "Школа будущего" октябрьская школа искусств была награждена золотой медалью "100 лучших организаций дополнительного образования России".

На базе школы проводятся многочисленные городские и зональные творческие конкурсы. В картинной галерее проходят выставки работ учащихся и преподавателей. Особенно заинтересовали главу региона аппликации из декоративной соломки.

Проект "Золотые россыпи Октябрьска", представлявший такие работы, удостоился гран-при на межрегиональном конкурсе новаций в области художественного образования "Artedu. Открытия XXI века". Дмитрий Азаров заметил, что это творческое направление может стать уникальной туристической особенностью Октябрьска.

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Последние комментарии

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