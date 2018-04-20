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Общество

В период ЧМ-2018 будет ограничено движение большегрузов в Самаре

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 июня по 18 июля на территорию Самары в дневное время (с 06:00 до 00:00) будет запрещен въезд грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Данный запрет вводится в соответствии с п. 7 Указа Президента от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу", которым допускается применять усиленные меры безопасности.

Ограничение движения предусмотрено планом управления перевозками по требованию Министерства внутренних дел РФ и согласовано с ГУ МВД России по Самарской области и УФСБ России по Самарской области.

В связи с тем, что введение ограничения окажет влияние на работу промышленных предприятий города, а также автозаправочных станций, принято решение об аккредитации грузовых транспортных средств для проезда на территорию Самары в дни между матчами, исключая предматчевый день, для возможности функционирования предприятий.

В настоящее время порядок аккредитации разрабатывается, кроме того, совместно с предприятиями будут скорректированы логистические пути доставки грузов в обход основных магистралей города.

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