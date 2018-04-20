В период ЧМ-2018 будет ограничено движение большегрузов в Самаре

С 10 июня по 18 июля на территорию Самары в дневное время (с 06:00 до 00:00) будет запрещен въезд грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Данный запрет вводится в соответствии с п. 7 Указа Президента от 9 мая 2017 г. № 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу", которым допускается применять усиленные меры безопасности.
Ограничение движения предусмотрено планом управления перевозками по требованию Министерства внутренних дел РФ и согласовано с ГУ МВД России по Самарской области и УФСБ России по Самарской области.
В связи с тем, что введение ограничения окажет влияние на работу промышленных предприятий города, а также автозаправочных станций, принято решение об аккредитации грузовых транспортных средств для проезда на территорию Самары в дни между матчами, исключая предматчевый день, для возможности функционирования предприятий.
В настоящее время порядок аккредитации разрабатывается, кроме того, совместно с предприятиями будут скорректированы логистические пути доставки грузов в обход основных магистралей города.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!