В Самаре на ул. Ерошевского водитель сбил ребенка на переходе и скрылся

В четверг, 19 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием водителя неустановленной машины, ехавшего в 15:00 по ул. Ерошевского со стороны Московского шоссе в направлении ул. Гая, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево у дома №34 по ул. Гая он не уступил дорогу 14-летней девочке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а пострадавшая была доставлена в больницу с повреждением колена. После оказания медицинской помощи ей было назначено амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители устанавливают личность скрывшегося водителя.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.