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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Ерошевского водитель сбил ребенка на переходе и скрылся

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием водителя неустановленной машины, ехавшего в 15:00 по ул. Ерошевского со стороны Московского шоссе в направлении ул. Гая, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево у дома №34 по ул. Гая он не уступил дорогу 14-летней девочке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а пострадавшая была доставлена в больницу с повреждением колена. После оказания медицинской помощи ей было назначено амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители устанавливают личность скрывшегося водителя.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

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Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

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На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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