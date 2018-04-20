В Самаре на ул. Ерошевского водитель сбил ребенка на переходе и скрылся

В четверг, 19 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием водителя неустановленной машины, ехавшего в 15:00 по ул. Ерошевского со стороны Московского шоссе в направлении ул. Гая, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, при повороте налево у дома №34 по ул. Гая он не уступил дорогу 14-летней девочке, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.
После ДТП водитель скрылся с места происшествия, а пострадавшая была доставлена в больницу с повреждением колена. После оказания медицинской помощи ей было назначено амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители устанавливают личность скрывшегося водителя.
В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !