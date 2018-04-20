В Самаре появится музей Госавтоинспекции

В самарском парке им. Гагарина в одноэтажном заброшенном здании планируют открыть музей Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба СамГТУ, студенты которого разработали семь оригинальных дизайн-проектов пространства будущего музея.
"Перед студентами поставили задачу превратить заброшенное здание в современный музей для детей. Мы надеемся, что какие-то предложенные нами идеи воплотятся в жизнь", — отметила доцент кафедры дизайна Анна Заславская, консультировавшая студентов во время их работы.
"С первого взгляда, сложно выбрать самую лучшую проектную работу, потому что в каждой есть своя изюминка, — подчеркнула начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, майор полиции Ирина Тарпанова. — Из каждого проекта мы возьмем что-то особенное, чтобы все интересные идеи нашли отражение в нашем музее".
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