В Самаре появится музей Госавтоинспекции

В самарском парке им. Гагарина в одноэтажном заброшенном здании планируют открыть музей Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба СамГТУ, студенты которого разработали семь оригинальных дизайн-проектов пространства будущего музея.

"Перед студентами поставили задачу превратить заброшенное здание в современный музей для детей. Мы надеемся, что какие-то предложенные нами идеи воплотятся в жизнь", — отметила доцент кафедры дизайна Анна Заславская, консультировавшая студентов во время их работы.

"С первого взгляда, сложно выбрать самую лучшую проектную работу, потому что в каждой есть своя изюминка, — подчеркнула начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, майор полиции Ирина Тарпанова. — Из каждого проекта мы возьмем что-то особенное, чтобы все интересные идеи нашли отражение в нашем музее".