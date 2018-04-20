С Промышленного района вывезут более 400 киосков и нестационарных торговых объектов

Администрация Промышленного района Самары подвела итоги аукциона на выполнение работ по демонтажу, вывозу и хранению нестационарных торговых объектов и временных построек, самовольно установленных на территории района, а также брошенных (бесхозяйных) транспортных средств. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Победителем торгов стало ООО "Техстрой", цена контракта составила 7 млн рублей.

Согласно условиям контракта, до 1 декабря подрядчик должен вывезти 1123 нестационарных торговых объекта, демонтировать и вывезти 35 таких объектов. Кроме того, вывезти необходимо 280 временных построек и до 30 брошеных автомобилей (в том числе "Газелей").

Демонтаж и вывоз будет проводиться в места хранения, расположенные в пределах не более 21 км от границ Промышленного района.