Фасад Белого дома отремонтируют за 4,5 млн рублей

Служба эксплуатации зданий и сооружений Самарской области подвела итоги аукциона на текущий ремонт части фасада административного здания по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Победителем аукциона стало ООО "Юник Сервис". Компания выполнит работы за 4,5 млн рублей. При этом в результате торгов удалось сэкономить 1,6 млн руб. (начальная цена контракта составляла 6,1 млн руб.). Согласно техзаданию, работы должны быть закончены через 35 дней после заключения контракта.