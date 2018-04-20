На трех площадях Самары установят средства оповещения при ЧС

Управление гражданской защиты администрации Самары ищет подрядчика, который установит пункты оповещения в местах массового пребывания людей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет установить пункты оповещения на площади им. Куйбышева, площади им. Кирова и на Комсомольской площади. Объекты разместят на крышах зданий.
Оборудование должно обеспечить подачу сигналов "сирены" и речевого сообщения в зоне оповещения с радиусом не менее 500 метров. Управление им будет вестись от центрального пульта оповещения ЕДДС МКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты".
Начальная максимальная стоимость контракта — 2,1 млн рублей.
Подрядчика должны определить 26 апреля.
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Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!