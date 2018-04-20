Модернизация коммунального хозяйства компании "СамРЭК-Эксплуатация" обеспечивает бесперебойность снабжения ресурсами населения

Ресурсоснабжающая компания ООО "СамРЭК-Эксплуатация" занимается теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением в 16 муниципальных районах и 8 городских округах Самарской области. Огромное хозяйство постоянно модернизируется и повышает качество услуг.
В конце 2017 года в Сергиевском и Красноармейском районах Самарской области были реализованы два масштабных концессионных проекта в сфере водоснабжения. Исполнителем выступило ООО "СамРЭК-Эксплуатация", в ведении которого находятся 211 объектов теплоснабжения и 350 км водопроводных и канализационных сетей в 16 муниципальных районах и 8 городских округах региона. Активную поддержку в реализации проектов оказала государственная корпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ. В Красноармейском районе проект предусматривал реконструкцию группового водопровода. Здесь работы проводились на самом аварийном участке протяженностью 14 км, который давно нуждался в доработке. А в Сергиевском районе проведены масштабная реконструкция насосно-фильтровальной станции и устройство магистральных сетей.
Общая стоимость реализованных работ около 560 млн рублей, софинансирование со стороны фонда составило сумму в 336 млн рублей. Благодаря реконструкции увеличилась пропускная способность сетей, обеспечена возможность подключения новых абонентов. Модернизация, считают коммунальщики, снизит затраты на аварийно-восстановительные работы, а также улучшит бесперебойность водоснабжения. Специалисты уверены, что в конечном итоге это обязательно скажется на качестве жизни населения Красноармейского и Сергиевского районов и, что немаловажно, позволит более экономно и целесообразно использовать природные ресурсы.
Как и большинство ресурсоснабжающих организаций, ООО "СамРЭК-Эксплуатация" сталкивается с дебиторской задолженностью потребителей и работает над улучшением платежной дисциплины, а также над взысканием долгов с неплательщиков.
Для предотвращения хищения ресурсов с 2016 года коммунальщики стали широко использовать антимагнитные пломбы, устанавливая их на счетчики воды. И, как показывает практика, — не зря. По данным начальника абонентского отдела "СамРЭК-Эксплуатация" Екатерины Лазаревой, объем реализации по показателям индивидуальных приборов учета увеличился на 1,5%. На сегодняшний день случаев несанкционированного воздействия на приборы учета зафиксировано не было.
Продолжительность зимнего периода, которая отмечается в последние годы, никак не сказывается на качестве работы ресурсоснабжающей организации. По словам первого заместителя генерального директора — главного инженера ООО "СамРЭК-Эксплуатация" Анатолия Галочкина, проведенные заблаговременно регламентные работы позволили поддерживать тепловые сети в рабочем состоянии, обеспечив регион бесперебойным, безаварийным и надежным теплоснабжением. Это подтверждает значительное — в три раза — снижение количества жалоб на качество предоставляемых услуг теплоснабжения и водоснабжения по сравнению с 2013–2016 годами.
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