Возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя Бузулука в больнице Самары

В СУ СК РФ по Оренбургской области по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти 31-летнего жителя Бузулука в больнице Самары. Об этом сообщили в ведомстве 20 апреля.
По данным следствия, с 18 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г. мужчина обследовался и находился на лечении в ГБУЗ "Бузулукская больница скорой медицинской помощи", где ему оказывали медицинскую помощь. 2 января 2018 г. пациента госпитализировали для дальнейшего обследования, а 4 января он скончался в самарской больнице из-за заболеваний, в том числе ранее не выявленных.
Как сообщают в СУ СК РФ по Оренбургской области, уголовное дело по факту смерти возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей").
"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения о своевременности и качестве мер по оказанию медицинской помощи больному, будет тщательно изучена медицинская документация, правильность поставленного диагноза, назначенного лечения, выполнения порядка и стандартов оказания медицинской помощи, - уточняют представители следствия. - Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Истребована медицинская документация для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы".
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.