Возбуждено уголовное дело по факту смерти жителя Бузулука в больнице Самары

В СУ СК РФ по Оренбургской области по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти 31-летнего жителя Бузулука в больнице Самары. Об этом сообщили в ведомстве 20 апреля.

По данным следствия, с 18 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г. мужчина обследовался и находился на лечении в ГБУЗ "Бузулукская больница скорой медицинской помощи", где ему оказывали медицинскую помощь. 2 января 2018 г. пациента госпитализировали для дальнейшего обследования, а 4 января он скончался в самарской больнице из-за заболеваний, в том числе ранее не выявленных.

Как сообщают в СУ СК РФ по Оренбургской области, уголовное дело по факту смерти возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей").

"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения о своевременности и качестве мер по оказанию медицинской помощи больному, будет тщательно изучена медицинская документация, правильность поставленного диагноза, назначенного лечения, выполнения порядка и стандартов оказания медицинской помощи, - уточняют представители следствия. - Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению. Истребована медицинская документация для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы".

Расследование уголовного дела продолжается.