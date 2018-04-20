"АЛЬТРАС" нанесет разметку на дороги регионального и межмуниципального значения

Подведены итоги аукциона по поиску компании, которая нанесет горизонтальную разметку на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступало региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Победителем стало ООО "АЛЬТРАС", которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (225,6 млн руб.) - 206,4 млн рублей. Второе место заняло ООО "Самаратрансстрой". Победившая компания должна будет все успеть до 15 июня 2018 года. Финансирование выделяется из областной казны.