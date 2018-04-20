"АЛЬТРАС" нанесет разметку на дороги регионального и межмуниципального значения

Подведены итоги аукциона по поиску компании, которая нанесет горизонтальную разметку на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком выступало региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Победителем стало ООО "АЛЬТРАС", которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (225,6 млн руб.) - 206,4 млн рублей. Второе место заняло ООО "Самаратрансстрой".
Победившая компания должна будет все успеть до 15 июня 2018 года. Финансирование выделяется из областной казны.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!