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Общество

"АЛЬТРАС" нанесет разметку на дороги регионального и межмуниципального значения

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги аукциона по поиску компании, которая нанесет горизонтальную разметку на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступало региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Победителем стало ООО "АЛЬТРАС", которое предложило выполнить работы за цену ниже начальной (225,6 млн руб.) - 206,4 млн рублей. Второе место заняло ООО "Самаратрансстрой".

Победившая компания должна будет все успеть до 15 июня 2018 года. Финансирование выделяется из областной казны.

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