Директора отрадненской фирмы осудили за незаконное получение субсидии на оплату ЖКХ

В Отрадном осудили директор ООО "Пилигрим-Трэвел", которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, с июня 2016 г. по май 2017 г. женщина незаконно получала субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для этого она, используя служебное положение, подделывала необходимую документацию. В результате министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области был причинен ущерб около 72 тыс. рублей.

На суде женщина полностью признала вину. В итоге ей назначили штраф 120 тыс. рублей. Ущерб потерпевшей стороне возмещен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.