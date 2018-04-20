Директора отрадненской фирмы осудили за незаконное получение субсидии на оплату ЖКХ

В Отрадном осудили директор ООО "Пилигрим-Трэвел", которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, с июня 2016 г. по май 2017 г. женщина незаконно получала субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для этого она, используя служебное положение, подделывала необходимую документацию. В результате министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области был причинен ущерб около 72 тыс. рублей.
На суде женщина полностью признала вину. В итоге ей назначили штраф 120 тыс. рублей. Ущерб потерпевшей стороне возмещен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Какие люди, Мурат Азраилович, так вы же сами ее из Иванова с мужем привезли, а потом оба ее тут одну и оставили, вот она и чудит себе на жизнь тут теперь. Говорят с катушек слетела баба совсем - мужики, бабки... эту страну погубит коррупция.
Эта Денисова еще та к**за. Бывший муж у нее в генпрокуратуре трудится, он щас будет за нее впрягаться. Просто Марина Денисова хотела денег тоже набегу по этому делу. Интересно посмотреть, чем все кончится.
Бывает и так. На самом деле - история проданного дела
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....