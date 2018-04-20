На подведение коммуникаций к земельным участкам в Орловом овраге требуется около 1 млрд рублей

В четверг, 19 апреля, на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям депутаты обсудили судьбу Орлова Оврага в Красноглинском районе.

Заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Олег Захаров озвучил примерную стоимость работ, планируемых на территории Орлова Оврага, сообщает пресс-службы гордумы.

Там находится около 350 земельных участков, выделенных под ИЖС многодетным семьям. Чтобы подвести к ним все необходимые инженерные коммуникации и подъездные пути, потребуется около 1 млрд рублей.

Руководитель инициативной группы Лидия Мартынова рассказала, что многие участки непригодны для строительства, поскольку земля засыпана многометровым слоем грунта. 30 домов уже возводятся, но их будущим владельцам приходится заказывать бочки с водой, поскольку сейчас к ней нет доступа.

"Пустыня, ни скважин, ничего нет", - пояснила женщина. Компания "СКС" планирует заниматься строительством водовода вокруг поселка в 2020-2021 гг. Расходы оцениваются приблизительно в 115 млн рублей. Технологическое присоединение к электросетям и строительно-монтажные работы оцениваются компанией "ССК" в 318 млн рублей.

По словам Олега Захарова, решить вопрос с подведением инженерных коммуникаций поможет строительство школы на 1360 мест, которое сейчас активно обсуждается. Сети, необходимые для учебного заведения, позволят развиваться всей территории.

В Орловом Овраге нужно строить внутриквартальные дороги. 13,5 млн руб. требуется на проектирование. Строительно-монтажные работы вместе с устройством ливневой канализации и уличного освещения обойдутся в 700 млн рублей. Олег Захаров отметил, что власти Самары обратились с просьбой о выделении денег в областной минтранс.

В бюджете города на проектирование и строительство дорожной и коммунальной инфраструктуры земельных участков предусмотрено 29,5 млн руб. на 2018 год, 33,5 млн руб. на 2019 год и 12,5 млн руб. - на 2020 год.

В текущем году решено вложить 22,8 млн руб. в засыпку низин. Это позволит освободить участки, заваленные грунтом, и сделать вертикальную планировку территории, где планируется размещение школы. Еще 2,2 млн руб. власти вложат в корректировку проектов межевания и планировки территории, что позволит выйти на проектирование внутриквартальных дорог.

"На 350 участков нужен миллиард рублей. Выходит золотая земля. Не стоит ли поискать другое место?" - спросил депутат Александр Чернышев. Олег Захаров ответил, что других участков в черте Самары нет, кроме того, многие люди уже получили разрешения на строительство.

От имени владельцев земли в Орловом Овраге Лидия Мартынова попросила срочно решить вопрос с отсыпкой гранулятом квартальных проездов: "Иначе не подъехать. Поставщики разгружают стройматериалы возле железной дороги".

Председатель комитета Игорь Рязанов заверил, что гранулят будет выделен, вопрос находится на контроле у первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.

Председатель гордумы Алексей Дегтев попросил Лидию Мартынову узнать у владельцев земельных участков, нужен ли им регулярный подвоз воды бойлерами.

До конца мая депутаты приедут в поселок на территории Орлова Оврага и пообщаются с жителями.