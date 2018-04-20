Больница Пирогова готова принять болельщиков чемпионата мира-2018

В четверг, 19 апреля, представители фракции "Единая Россия" в губернской думе и члены думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике провели выездное заседание в Самарской городской клинической больнице им. Пирогова. Учреждение будет обслуживать гостей и болельщиков грядущего чемпионата мира по футболу.

Подготовка к чемпионату мира началась в "Пироговке" 4 года назад. За это время в больнице капитально отремонтировали 14 тыс. кв. м помещений. В основном, работы проводились в первом хирургическом корпусе.

Здесь обновили холл, привели в порядок приемное отделение, отремонтировали отделение реанимации и интенсивной терапии, диагностическое отделение, сосудистый центр, усовершенствовали операционный блок — теперь в нем есть палата пробуждения, где больной приходит в себя после наркоза.

Не обошлось и без новейшего оборудования. Его закуплено 414 единиц — это компьютерные томографы, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопические стойки, аппаратура реанимации и оперблока, а также аппарат искусственной почки.

Директор больницы Александр Вавилов подчеркивает, что в основе всех преобразований лежат международные стандарты и пациентоориенированные технологии.

Их эффективность депутаты оценили уже на контрольно-пропускном пункте: заезд в больницу осуществляется в две полосы, что позволяет избежать скопления машин. Кроме того, для сотрудников и хозяйственного персонала больницы предусмотрены отдельные въездные ворота.

Парламентарии также осмотрели въездную группу для машин скорой помощи. После реконструкции сюда может заехать одновременно 4 автомобиля. Подъезды выполнены монолитным, чтобы больной не чувствовал перепадов высоты.

Далее пациент поступает в приемные покои. Здесь в соответствии с лучшей мировой практикой реализован принцип 3Н, при котором маршрут поступления больного зависит от тяжести его состояния.

Все пространство приемных покоев разделено на три зоны. Красная предназначена для тяжелых пациентов. Из терминала приема их сразу же доставляют в специальную противошоковую палату. Здесь дежурит врач — реаниматолог и медсестра-анестезистка. О поступлении больного им сообщают заранее, из кареты скорой помощи, так что они успевают приготовить необходимое оборудование и встретить пациента. Палата оснащена аппаратом УЗИ, рентгеном, устройством вентиляции легких.

Желтая зона предназначена для больных средней тяжести, чей диагноз до конца не ясен. Для них предусмотрен отдельный коридор и изолированная палата, где также есть условия для обследования и лечения.

Зеленая зона создана для амбулаторных пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

"Пациенты сильной и средней степени тяжести поступают через терминал № 1, где для них располагается отдельная регистратура. Больные, способные передвигаться самостоятельно, заходят через центральный холл. Таким образом, мы разграничиваем потоки экстренного и планового лечения", — отметил Вавилов.

По его словам, в разных корпусах учреждения существует 8 терминалов приема больных. Это сокращает время поступления пациента к лечащему врачу.

Из приемных покоев депутаты прошли в отделение диагностики, где осмотрели кабинеты УЗИ, рентгена и КТ, эндоскопии. Заведующий эндоскопическим отделением Михаил Береславский рассказал, что за год его специалисты делают до 20 тыс. исследований и манипуляций, включая остановки кровотечения и операции через эндоскоп. Также парламентариям показали экстренную лабораторию, где общий анализ крови можно получить за 10-15 минут.

Уже в заключение осмотра депутаты поднялись на 6 этаж в отделение реанимации и интенсивной терапии. Александр Вавилов показал гостям просторный холл, где родственники могут побеседовать с врачами, и реанимационные палаты, рассчитанные на трех пациентов. Каждая кровать в палате выполнена автономной — она огорожена шторой, снабжена монитором, где отображается состояние больного. Также в отделении создана изолированная палата с отдельным санузлом, предназначенная для больных с инфекцией.

Это лишь часть работы, проделанной властями области и коллективом учреждения в рамках подготовки к ЧМ. Так, в мае на третьем этаже хирургического корпуса начнет работу многопрофильное отделение — именно здесь будут проходить лечение пациенты, поступившие во время чемпионата. Заведовать отделением будет Игорь Антропов, проработавший в больнице более 20 лет.

"Непосредственно с гостями и болельщиками будут работать 24 врача. Все они прошли специализацию в ведущих клиниках России, обучались английскому языку. Спрогнозировать количество больных, которые поступят в период чемпионата, невозможно. Наши ресурсы позволяют принять до 100 человек одномоментно", — рассказал Антропов.

На депутатов увиденное произвело серьезное впечатление. "То, что было здесь раньше, разительно отличается о того, что мы сегодня видели своими глазами. В части поступления пациентов больница реализовала абсолютно правильный международный подход разделения потоков. Это позволяет максимально приблизить момент оказания медицинской помощи, что жизненно важно для больного", — считает председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Она также отметила, что после ремонта персонал больницы будет работать в новых условиях: "В этом коллективе есть профессора, кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи, медицинские сестры, младший медперсонал. Мы стремимся, чтобы для них были созданы комфортные условия, обеспечивающие высокое качество медицинской помощи".

С коллегой согласен заместитель руководителя фракции ЕР, депутат Виктор Воропаев. "Для нас было очень важно своими глазами увидеть, как идет подготовка к чемпионату мира. Судя по тому объему работ, который проделан в больнице, можно смело утверждать, что гостей мы встретим достойно. Пока не закончено благоустройство территории, но к 15 мая все недоделки будут исправлены", — сообщил Воропаев.